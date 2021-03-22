Ле Пен призвала власти Франции заказать вакцину "Спутник V"

"Мы могли бы уже сейчас заказать российскую вакцину "Спутник V" или китайскую вакцину, не дожидаясь решения Европейского союза", - заявила она на пресс-конференции в понедельник. По оценке Ле Пен, выход из кризиса замедляют недостаточные темпы вакцинации.

"С такими темпами нам не удастся достигнуть коллективного иммунитета ни весной, ни летом, ни даже осенью, - считает политик. - Нам необходимо набрать темп, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни". "Это также помогло бы быстрее восстановить экономику".

"Спутник V" по соответствующему соглашению Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с швейцарско-итальянской компанией Adienne Pharma & Biotech (Лугано) будет производиться на предприятии компании на севере Италии. Пока Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобрит препарат, его использование на территории ЕС невозможно. Однако производство возможно и без одобрения европейского регулятора для экспорта в страны, где вакцина применяется. Таких насчитывается более 40, включая Венгрию и Словакию, которые одобрили препарат в одностороннем порядке.