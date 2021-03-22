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Пандемия COVID-19

Ле Пен призвала власти Франции заказать вакцину "Спутник V"

Глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что заказать "Спутник V" или китайскую вакцину можно, не дожидаясь решения Европейского союза

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала французские власти начать использование российской и китайской вакцин против коронавируса.

"Мы могли бы уже сейчас заказать российскую вакцину "Спутник V" или китайскую вакцину, не дожидаясь решения Европейского союза", - заявила она на пресс-конференции в понедельник. По оценке Ле Пен, выход из кризиса замедляют недостаточные темпы вакцинации.

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"С такими темпами нам не удастся достигнуть коллективного иммунитета ни весной, ни летом, ни даже осенью, - считает политик. - Нам необходимо набрать темп, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни". "Это также помогло бы быстрее восстановить экономику".

"Спутник V" по соответствующему соглашению Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с швейцарско-итальянской компанией Adienne Pharma & Biotech (Лугано) будет производиться на предприятии компании на севере Италии. Пока Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобрит препарат, его использование на территории ЕС невозможно. Однако производство возможно и без одобрения европейского регулятора для экспорта в страны, где вакцина применяется. Таких насчитывается более 40, включая Венгрию и Словакию, которые одобрили препарат в одностороннем порядке.

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ФранцияЛе Пен, МаринПандемия COVID-19
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