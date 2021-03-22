Вузы в апреле начнут набор на переобучение безработных

ТОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Около 80 университетов РФ подготовят в 2021 году совместно с работодателями 1 000 программ для переобучения 56 тыс. безработных граждан по нацпроекту "Демография", они смогут получить новую профессию, в том числе, программиста или медика, а также открыть свое дело. Набор желающих начнется в апреле, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), который назначен оператором проекта и предоставляет для его реализации собственную образовательную платформу.

В понедельник правительство России опубликовало документ, который утверждает статус операторов федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" за Томским госуниверситетом, Агентством развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллз Россия") и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Их задача на 2021 год - организовать профессиональное переобучение и обеспечить трудоустройство практически 170 тыс. человек по всей России.

"При содействии ТГУ обучение [в 2021 году] пройдут 56 тыс. человек. Всего будет представлено более 1 000 образовательных программ от 78 вузов России. ТГУ представит программы в области образования, организации работы на предприятии, разработки программных продуктов и решений, туризма, медицины. Первые наборы на переобучение начнутся в апреле", - сообщили в пресс-службе.

В ТГУ уточнили, что бесплатное обучение пройдут граждане, которые не могут найти работу по имеющейся специальности, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, неработающие матери детей дошкольного возраста и люди старше 50 лет. По итогам реализации проекта 75% прошедших переобучение должны найти работу или открыть свое дело.

"ТГУ как оператор будет обеспечивать реализацию проекта во всех субъектах РФ, то есть ТГУ представляет сейчас сеть вузов, подведомственных Минобрнауки, вместе с которыми мы будем решать эту задачу. Наша задача - сформировать пул образовательных программ вузов, а также обеспечить организационное и IT-сопровождение проекта. У нас есть большой опыт в этом, в частности, ТГУ с партнерами разработана единая LMS-среда (образовательный портал ТГУ - прим. ТАСС), в которой будут реализовываться абсолютно все образовательные программы проекта", - приводятся в сообщении слова руководителя института дополнительного образования ТГУ Михаила Шепеля.

Как сообщили в пресс-службе, дополнительные меры для восстановления занятости были определены Минтрудом России с учетом специфики структуры безработицы, многие потерявшие работу не имеют профессионального образования. В переобучении помогут работодатели и местные центры занятости. Особенность проекта - участие работодателя в проектировании образовательных программ, а также в их реализации, в том числе в организации стажировок.

О безработице в России

Численность безработных в России в феврале 2021 года, по последним данным Росстата, составила около 4,244 млн человек, что на 1,7% меньше показателя за январь, но выше на 23,9% по сравнению с февралем 2020 года. Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом президент РФ Владимир Путин поставил цель: вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.