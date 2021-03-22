В России выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлены в России на данный момент, сообщил в понедельник гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"На сегодня [в стране] уже выявлено более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углубленного изучения", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса.

Максютов добавил, что "Вектор" проводит исследования вариантов вирусов. В частности, изучает устойчивость вируса на различных поверхностях, а также способность вируса к передаче между живыми организмами. "А для оценки возможного ускользания вируса от постинфекционного и поствакцинального иммунитета изучаем способность сывороток вакцинированных и переболевших нейтрализовать, то есть убивать живой вирус", - сказал гендиректор центра.

По его словам, британский штамм коронавируса эффективно нейтрализуется как сыворотками переболевших, так и вакцинированных "Спутником V" и "Эпиваккороной".

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.