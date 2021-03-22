Дума 23 марта обсудит законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении бесплатного доступа к российским сайтам, включенным в перечень социально значимых. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Завтра рассмотрим законопроект в рамках реализации послания президента, которым предусматривается, что услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету, оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, оказываются без взимания платы. То есть бесплатно к этим сайтам доступ будет", - проинформировал Жуков по итогам заседания Совета Думы.

Документ дополняет закон о связи положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к "сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы". Соответствующий перечень интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством РФ.