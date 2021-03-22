Академия Минпросвещения создаст платформу с программами дополнительного профобразования

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Академия Минпросвещения России и проект "Яндекса" "Образовательная инициатива" заключили соглашение о создании платформы, которая объединит все доступные программы дополнительного профессионального образования (ДПО). Проект будет использовать технологические решения "Яндекса", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе академии.

По ее данным, в рамках соглашения планируется совместная работа над реализацией федеральной программы "Современная школа" нацпроекта "Образование".

"Главная задача партнерства - наладить сотрудничество в разработке инициатив по развитию профессиональных знаний и навыков учителей. Для этого академия создаст платформу, которая объединит все доступные программы дополнительного профессионального образования", - сообщили в пресс-службе.

На платформе можно будет найти материалы образовательного проекта компании по обучению и развитию педагогов "Я Учитель": тесты для оценки компетенций, онлайн-курсы повышения квалификации, экспертные статьи и вебинары. Кроме того, планируется создание совместных курсов с участием экспертов академии.

Также преподаватели получат доступ к полезным материалам, а образовательные организации - к удобным инструментам для онлайн-обучения и конструктору курсов. Региональные учреждения ДПО смогут собирать статистику о прохождении программ и вести учет кадров, добавили в пресс-службе.

Эффективные практики

"Для нас важно, чтобы в каждом регионе учителя получали доступ к лучшим программам повышения квалификации, обменивались эффективными практиками с коллегами на горизонтальном уровне, осваивали новые педагогические технологии", - привели в пресс-службе слова директора академии Сергея Кожевникова.

Он отметил, что если в 2020 году по программам академии обучались более 80 тыс. педагогов со всей страны, то партнерство с компанией "Яндекс" позволит расширить спектр возможностей.

Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина в свою очередь отметила, что для компании сотрудничество с академией - "это возможность поделиться опытом и помочь большему количеству преподавателей в разных регионах России".