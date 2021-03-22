На "Невском пятачке" увековечат память о защищавших Ленинград жителях Владимирской области

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Память жителей Владимирской области, в годы Великой Отечественной войны участвовавших в боях за Ленинград, увековечат на территории мемориального комплекса "Невский пятачок". Об этом рассказала ТАСС в понедельник член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова.

"Принято решение об увековечивании памяти наших земляков, участвовавших в боях за Ленинград на знаменитом "Невском пятачке" под Санкт-Петербургом", - сказала Хохлова.

Хохлова добавила, что в понедельник представители региональной Общественной палаты провели во Владимирском госуниверситете круглый стол "Сохранение исторической памяти: наследие и наследники", в котором приняли участие члены молодежных и ветеранских организаций, поддержавшие идею. Она уточнила, что ранее член Совета Федерации от Ленинградской области Дмитрий Василенко предложил всем регионам, чьи жители участвовали в боях за Ленинград, поставить в память о них мемориальные плиты на "Невском пятачке".

Как рассказал ТАСС председатель Общественной палаты Владимирской области Анатолий Аннин, установка мемориальной плиты от региона согласована с правительством Ленинградской области. "Место под мемориальную плиту на "Невском пятачке" предварительно определено. Это начало пути, но фундаментальное решение об установке принято", - пояснил Аннин.

По словам Хохловой, жителям Владимирской области в ходе подготовки к акции предложат рассказать о родственниках, участвовавших в боях за Ленинград, поделиться сохранившимися фотографиями, письмами с фронта.

"Невский пятачок" - плацдарм на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, который в 1941-1943 годах удерживали войска Ленинградского фронта в боях за Ленинград. Он расположен в 50 км от Петербурга, здесь создан мемориальный военно-исторический комплекс "Невский пятачок".