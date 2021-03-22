В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для пожилых

ОРЕНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в понедельник изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции", отменив обязательную самоизоляцию для пожилых граждан, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Режим обязательной самоизоляции для оренбуржцев старше 65 отменен. В качестве рекомендации он сохраняется для пожилых оренбуржцев, которые не успели пройти процедуру вакцинации от COVID-19", - сказано в сообщении.

Действующий в Оренбургской области запрет на работу ночных клубов, кальянных, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли указом продлен по 5 апреля.

"При проведении всех разрешенных на сегодняшний день массовых мероприятий (спортивных соревнований, мероприятий в зрительных и актовых залах, мероприятий федеральных органов власти и публичных слушаний, собраний, проведение которых невозможно в заочной форме, согласно действующему указу) на их организаторов возложена ответственность за соблюдение участниками мероприятий требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), установку в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук", - уточняется в сообщении.

При этом в регионе отменили ограничения на доступ посетителей в здания администраций муниципалитетов и региональных властей. Указ вступает в силу со дня его подписания, уточнили в пресс-службе.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 39 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 82 - за прошедшие сутки. Выздоровели 36 142 человека, умерли 705. В стационарах находятся 563 человека с диагнозом COVID-19.