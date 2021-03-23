Путин выразил соболезнования в связи со смертью певца Евгения Нестеренко

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью оперного певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко. Телеграмма, адресованная сыну певца Максиму Нестеренко, опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца - Евгения Евгеньевича Нестеренко. Народный артист СССР Евгений Нестеренко посвятил себя сцене, внес поистине выдающийся вклад в развитие великих традиций отечественного оперного искусства. Коллеги и благодарная публика ценили его за непревзойденный талант, уникальное вокальное мастерство и артистическое обаяние", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что светлая память об артисте "навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его щедрого дарования".

В субботу стало известно, что Нестеренко умер в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни.

Певец родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965-м - Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год - солист Большого театра.Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Спел более 50 ведущих партий. В последние годы жил в Вене и в Москве.