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Прокуратура Саратовской области начала проверку тарифов на тепло после запроса Володина

Председатель Госдумы направил запрос по ситуации, связанной, по его мнению, с необоснованным ростом тарифов за тепло, после неоднократных жалоб местных жителей

САРАТОВ, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области организовала проверку соблюдения законодательства при начислении платы за отопление и горячую воду после того, как председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в надзорное ведомство запрос по этому вопросу, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

Накануне Вячеслав Володин, который был избран в Госдуму от Саратовской области, направил депутатский запрос прокурору региона и мэру Саратова по ситуации, связанной, по его мнению, с необоснованным ростом тарифов за тепло, после неоднократных обращений и жалоб местных жителей. "Организована проверка соблюдения законодательства при начислении платы за тепловую энергию и горячее водоснабжение филиалом Саратовский ПАО "Т Плюс". Основанием послужило обращение депутата Госдумы Вячеслава Володина", - говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники прокуратуры совместно с представителями Госжилинспекции дадут оценку законности тарифа на тепловую энергию для филиала, законности начисления платы за коммунальные услуги, а также соблюдению законодательства при рассмотрении обращений жителей, поступивших в теплоснабжающую организацию, по вопросу проведения перерасчета.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская область
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