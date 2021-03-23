Прокуратура Саратовской области начала проверку тарифов на тепло после запроса Володина

САРАТОВ, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области организовала проверку соблюдения законодательства при начислении платы за отопление и горячую воду после того, как председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в надзорное ведомство запрос по этому вопросу, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

Накануне Вячеслав Володин, который был избран в Госдуму от Саратовской области, направил депутатский запрос прокурору региона и мэру Саратова по ситуации, связанной, по его мнению, с необоснованным ростом тарифов за тепло, после неоднократных обращений и жалоб местных жителей. "Организована проверка соблюдения законодательства при начислении платы за тепловую энергию и горячее водоснабжение филиалом Саратовский ПАО "Т Плюс". Основанием послужило обращение депутата Госдумы Вячеслава Володина", - говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники прокуратуры совместно с представителями Госжилинспекции дадут оценку законности тарифа на тепловую энергию для филиала, законности начисления платы за коммунальные услуги, а также соблюдению законодательства при рассмотрении обращений жителей, поступивших в теплоснабжающую организацию, по вопросу проведения перерасчета.