В Москве выявили 1 042 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 23 сентября

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 042, это минимум с 23 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 014 091 инфицированного, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.