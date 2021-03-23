В Москве выявили 1 042 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 23 сентября

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 042, это минимум с 23 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 014 091 инфицированного, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
Прирост, согласно данным штаба, составил 0,1%. Днем ранее было выявлено 1 586 заразившихся.
За сутки умер из-за коронавируса 51 пациент, всего в столице зарегистрировано 16 235 летальных исходов.
Были выписаны по выздоровлению 1 379 пациентов, за все время вылечились 933 807 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 049 человек.