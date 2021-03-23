Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартует 26 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новый сезон проекта "Большая перемена" начнется с онлайн-марафона, который пройдет с 26 по 28 марта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организаторов конкурса.

"26 марта стартует новый сезон конкурса "Большая перемена". Открытие нового сезона самого масштабного конкурса для школьников пройдет в формате трехдневного онлайн-марафона и завершится 28 марта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что регистрация участников будет открыта на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня. "В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут принять участие ученики 5-7-х классов. Для них будет подготовлен специальный геймифицированный трек, а финал в этой номинации пройдет в июле в "Артеке". Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз - путешествие мечты на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно", - отмечается в пресс-релизе.

По данным организаторов, в этом году в проекте впервые смогут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. "Как и ученики 8-10-х классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3-4-х курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн рублей, 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов 1-2-х курсов получат по 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Специальные награды предусмотрены для учителей. "Педагоги, подготовившие победителей финала "Большой перемены" среди учеников 5-7-х классов, получат по 100 тыс. рублей. Педагоги-наставники победителей-старшеклассников и студентов среднего профессионального образования получат по 150 тыс. рублей. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования, подготовившие победителей, получат по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей и техническое оснащение", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточнили организаторы, в рамках конкурса пройдет специальный трек для родителей участников конкурса. "В отдельном треке конкурса смогут принять участие иностранцы-подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах", - отмечается в сообщении.

Этапы и программы

Конкурс будет проходить по 12 направлениям. К девяти номинациям прошлого года добавится специализация "Открывай новое!", посвященная развитию образовательных технологий, "Предпринимай!", связанная с молодежным предпринимательством, специальное направление "Служи Отечеству!", партнером которого выступит "Юнармия".

Первые этапы конкурса пройдут дистанционно на платформе конкурса. В ходе этих испытаний участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий. "Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в "Артеке" в ноябре 2021 года", - отмечается в пресс-релизе.

Первый конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. В проекте приняли участие более миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.