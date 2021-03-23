В МВД считают, что утечки персональных данных происходят из коммерческих организаций

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Утечки персональных данных россиян происходят не из МВД, а из коммерческих организаций, куда граждане передают информацию. Об этом сообщил представитель МВД Алексей Плотницкий, выступая на заседании межфракционной группы Госдумы по кибербезопасности.

"Утечки персональных данных уходят далеко не из МВД, у нас соответствующие меры принимаются. В основном это происходит из коммерческих организаций, где граждане при предоставлении каких-либо услуг передали свои персональные данные. Поэтому здесь комплексно надо решать вопрос, не ограничиваясь банковской тайной", - сказал он.

Плотницкий считает, что не нужно вводить в Уголовный кодекс РФ отдельную статью, касающуюся банковской тайны. "Мы разделяем позицию о том, что выделять в отдельную статью банковскую тайну нецелесообразно, мне кажется, надо работать в рамках существующей 183 статьи УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну")", - отметил он.

Кроме того, также он добавил, что министерство предлагает пересмотреть меры ответственности по всему спектру статей главы 28 УК РФ, которая предусматривает ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.