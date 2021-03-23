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Instagram разблокировал страницу телеканала "Крым 24"

Причиной блокировки стали подозрения, что телеканал "накручивает лайки" под своими записями в социальной сети

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram сняла частичную блокировку страницы телеканала "Крым 24" (входит в ГТРК "Крым"), который с 12 марта был лишен возможности размещать текстовую информацию, помимо фотографий. Об этом во вторник сообщила ТАСС главный редактор интернет-портала телеканала Анастасия Жукова.

"Действительно, разблокировали, - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о снятии блокировки. - Никаких уведомлений не получали о том, что аккаунт разблокирован. Просто при попытке сделать пост убедились, что все функции доступны. Продолжаем работать в прежнем режиме".

Ранее администрация соцсети обвинила крымский телеканал в "накрутке лайков", однако руководство канала отвергло эти обвинения.

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook Inc снять ограничения с аккаунта телеканала. В ведомстве отметили, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа, а также являются актом цензуры.

В мае 2020 года телекомпания "Крым 24" сообщила, что видеосервис корпорации Google без объяснения причин удалил ее YouTube-канал. Видеосервис также удалил аккаунты информагентств Anna News и News Front. В МИД России назвали действия видеохостинга актом дискриминации в отношении русскоязычных медиаресурсов. Также посчитали возмутительным, что видеохостинг не дал никаких объяснений по поводу удаления аккаунта и не отвечает на запросы телеканала. Власти Крыма заявили о попытке надавить на российские СМИ и посчитали действия видеохостинга элементом цензуры.

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