В Росгвардии назвали действия сотрудников на митингах в Петербурге "законными и гуманными"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардиии, которые привлекались к обеспечению порядка на несогласованных акциях, проходивших в Санкт-Петербурге в конце января и начале февраля, действовали в рамках закона и максимально гуманно. Об этом заявил на пресс-конференции начальник штаба - первый заместитель командующего Северо-Западным округом войск Росгвардии Андрей Пешаков.

"Мы действовали в рамках законодательства и максимально гуманно", - сказал генерал-лейтенант Пешаков, отвечая на просьбу журналистов оценить работу сотрудников.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе акций были задержаны десятки их участников, протоколы о нарушениях были составлены более чем на 1,4 тыс. их участников. Суды отправили под административный арест более 350 человек, более 650 человек были оштрафованы.

СК также возбудил несколько уголовных дел из-за применения насилия в отношении силовиков на акциях. Кроме того, было возбуждено уголовное дело об умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры, а также о порче чужого имущества из-за повреждения автомобиля ДПС.