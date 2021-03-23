Губернатор потребовал от мэрии Рязани кадровых решений из-за плохого ремонта дорог

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал от мэрии Рязани принятия жестких кадровых решений из-за неисполнения сроков ямочного ремонта дорог. Об этом он заявил во вторник в ходе заседания правительства Рязанской области, которое транслировалось онлайн.

Девятого марта на заседании областного правительства Любимов отметил, что дороги в Рязани нуждаются в срочном проведении ямочного ремонта, так как "ездить по некоторым улицам стало просто невозможно". Он поручил активизировать работу по приведению городских дорог в надлежащее состояние - в течение двух недель отремонтировать наиболее проблемные участки, а до 1 мая решить все проблемы по ямочному ремонту.

"Время прошло, а результат оставляет желать лучшего - для того, чтобы понять это, не надо быть экспертом. По городу просто невозможно передвигаться, такого безобразия еще никогда не было. Принимайте жесткие кадровые решения, если не выходит иначе, если нет результата, который мы все хотели бы видеть. Люди требуют комфорта и порядка в городе, и я буду требовать того же" - обратился губернатор к главе администрации Рязани Елене Сорокиной.

Любимов подчеркнул, что власти города не справились с поставленной задачей по проведению ямочного ремонта.

"Возмущение рязанцев совершенно справедливо! Мне самому очень хочется понять, Елена Борисовна, до какой поры будет твориться этот бардак?" - добавил Любимов.

Губернатор также поручил заместителю председателя правительства Рязанской области Евгению Беленецкому оказать содействие городу в максимально быстром решении вопроса с ямочным ремонтом дорог.