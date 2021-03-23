Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в России немного отступила

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции в России на данный момент немного отступила, но число находящихся на лечении пациентов с COVID-19 остается высоким, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остается высоким", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Министр уточнил, что около 380 тыс. пациентов получают лечение от новой коронавирусной инфекции, 130 тыс. из них находятся в стационарах. "Мы видим, что особенно тяжело протекает заболевание у пациентов старше 60 лет, особенно имеющих заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой системы, имеющих излишний вес. Поэтому сегодня самый верный путь обезопасить себя - пройти вакцинацию. Мы призываем сделать это как можно скорее", - сказал Мурашко.