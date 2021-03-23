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Вакцинация от коронавируса в России

В Домодедово начали выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19

Такие заключения выдают пассажирам, которые сделали прививку и имеют сертификат на русском языке

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 международного образца. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе аэропорта.

"Московский аэропорт Домодедово первым среди аэропортов России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19. Медико-санитарная часть аэропорта выдает заключение пассажирам, которые поставили прививку и имеют сертификат на русском языке. Документ необходим для выезда за границу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что список документов для посещения страны необходимо уточнять у авиаперевозчика.

Теги
РоссияВакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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