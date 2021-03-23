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Несколько юношеских тургрупп из Петербурга продолжают поход в Хибинах после схода лавины

По данным властей города, их маршрут проходит вдали от места происшествия, и безопасности детей ничего не угрожает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Несколько юношеских туристических групп из Санкт-Петербурга продолжают поход в Хибинах Мурманской области, где накануне произошел сход лавины. Ребята идут согласованным безопасным маршрутом, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

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"Действительно, есть наши группы, групп семь. У них маршрут построен безопасный, вдали от места происшествия, он согласован с МЧС. Вчера с ребятами выходили [на связь] по спутниковой связи, еще раз все перепроверили, там угрозы нет, поэтому мы продолжаем свое путешествие", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что речь идет о походах, организованных турклубом на базе Дома детского творчества "Фонтанка-32".

Ранее в пресс-службе Приморского района Санкт-Петербурга сообщали, что туристический клуб "Скиф", организованный на базе районного Дома детского творчества, принял решение досрочно прекратить маршруты восьми туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начали обратный путь в опорные точки для отправки обратно в Петербург. В понедельник вечером группа клуба "Скиф" попала под сход лавины, погибла девочка 2008 года рождения.

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