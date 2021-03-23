Мурманские власти после инцидента со сходом лавины эвакуируют еще одну группу туристов

ТАСС, 23 марта. Власти Мурманской области, где накануне группа детей попала в снежный плен из-за схода лавины, приняли решение эвакуировать с горы еще одну группу туристов, в составе которой числятся 23 человека. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор региона Андрей Чибис.

"В этих горах есть еще одна туристическая группа в составе 23 человек. Нами принято решение с учетом риска ухудшения погодных условий их также эвакуировать с горы", - сказал Чибис.

Сход лавины произошел накануне вечером в районе ручья Маннепахк. Как сообщал губернатор, под завалом оказались три подростка из 13, двух удалось быстро извлечь из-под снега, а третью девочку искали дольше. Прибывшие утром на место медики констатировали смерть ребенка. Об этом сообщил региональный СКР. Противоречивые данные о ребенке давались из-за неустойчивой телефонной связи.

В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. Задействованы два эшелона спасателей.

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".