Нарышкин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего замглавы СВР Маргелова

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил соболезнования в связи со смертью ветерана СВР, генерал-полковника в отставке, бывшего замглавы службы Виталия Маргелова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро СВР.

"Ушел из жизни представитель доблестной династии Маргеловых, снискавших любовь и уважение народа нашей страны. Виталий Васильевич прошел нелегкий путь человека нашей профессии, оставив яркий след в летописи советской и российской разведки", - говорится в соболезновании Нарышкина. По его словам, профессионализм, самоотверженность, мудрость руководителя, отзывчивость и человечность всегда вызывали добрые и уважительные чувства у тех, кто работал вместе с ним.

"Виталий Васильевич останется для всех разведчиков примером беззаветного служения Отчизне. Мы сохраним добрую память о Виталии Васильевиче как о яркой и сильной личности, истинном патриоте, отдававшем все свои силы и умения обеспечению безопасности и укреплению обороноспособности нашего государства", - сказал Нарышкин.

Виталий Маргелов умер в реанимации госпиталя ФСБ в понедельник вечером от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По словам его сына Михаила Маргелова, было обширное поражение легких.

Генерал-полковнику Виталию Маргелову было 79 лет. Он попал на службу в разведку в 1965 году. В 1980-х годах был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое работало в Западной Европе и на Балканах. С 1997 по 2003 год был заместителем директора СВР по оперативным вопросам.