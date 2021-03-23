Сбой на литовской стороне задержал пропуск транспорта через границу под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Задержка пропуска транспорта на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Чернышевское - Кибартай" на границе с Литвой в Калининградской области произошла во вторник из-за технического сбоя на литовской стороне. К настоящему времени проблема решена, пункт пропуска работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в Калининградской областной таможне.

"Была внештатная ситуация на серверах [на литовской стороне] с 04:00 до 12:00 (05:00-13:00 мск). Действительно, они не принимали", - сказал собеседник агентства, добавив, что после полудня по местному времени проблема была решена, движение транспорта возобновилось.

О возникшей проблеме сообщали жители области, обращаясь с вопросами к губернатору региона Антону Алиханову в Instagram.

Калининградская область граничит с Литвой и Польшей (сухопутный участок - 236,3 км). Общая протяженность границы с ними, включая морские участки в Куршском и Калининградском заливах, составляет 648,3 км. В Нестеровском районе области, в районе озера Виштынецкое, находится точка, где пересекаются границы всех трех государств. На территории области действуют восемь международных автомобильных пунктов пропуска - по четыре через границы с Литвой и Польшей.