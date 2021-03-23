ООН предупреждает об угрозе острого голода в 20 странах

РИМ, 23 марта. /ТАСС/. Более 20 странам мира грозит острая нехватка продовольствия и требуется незамедлительная масштабная помощь. Как говорится в распространенном во вторник докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), к этим странам и территориям относятся, в частности, Йемен, Южный Судан и северные районы Нигерии, где отдельные жители "рискуют оказаться или уже оказались на грани голодной смерти".

"Большинство стран, столкнувшихся с этой проблемой, расположены в Африке, однако острая нехватка продовольствия грозит большинству регионов планеты - от Азии (Афганистан) и Ближнего Востока (Сирия, Ливан) до Латинской Америки и Карибского бассейна (Гаити). Уже сегодня 34 млн человек вынуждены жить в условиях чрезвычайного уровня острого отсутствия продовольственной безопасности, то есть в шаге от абсолютного голода", - говорится в документе. Прогнозируемое на период с марта по июль 2021 года нарастание отсутствия продовольственной безопасности в "очагах голода" обусловлено воздействием таких факторов, как вооруженные конфликты, пандемия коронавируса, погодные явления.

"На наших глазах происходит катастрофа. Голод - следствие конфликтов, климатических потрясений и пандемии COVID-19 - стучится в двери миллионов семей", - сказал директор ВПП Дэвид Бисли. Он указал, что для реализации экстренных мер по оказанию помощи необходимо финансирование от доноров $5,5 млрд.