Зеленский вновь ввел безвизовый режим для китайских туристов

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ о введении временного безвизового режима для туристов из Китая.

"Указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают на Украину с туристической целью", будет действовать с 1 апреля до 30 сентября 2021 года. Китайские граждане смогут приезжать на Украину без виз, если срок их пребывания в стране не превышает 30 дней в течение полугода", - сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

28 июля Зеленский издал аналогичный указ, который действовал с 1 августа прошлого года до 31 января текущего года. В том же месяце он подписал указ о бессрочном безвизовом режиме с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, если срок их пребывания на украинской территории не превышает 90 дней в течение 180 дней.