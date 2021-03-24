Свыше 1 тыс. врачей выехали из Ливана по причине падения заработков

БЕЙРУТ, 24 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сокращение доходов из-за финансового кризиса и локдаунов стало причиной выезда из Ливана свыше 1 тыс. специалистов в области медицины. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава профсоюза врачей Ливана, профессор Шараф Абу Шараф. "Впервые наша страна, которая на протяжении многих лет славилась как лечебница Ближнего Востока, лишилась значительной части своих медицинских кадров", - подчеркнул профессор.

По его данным, число выехавших или ожидающих подписания контрактов составляет 20-30% медперсонала. "Мы считаем критической ситуацию, которая складывается в секторе здравоохранения, потому что за рубеж выезжают профессионалы в возрасте 35-55 лет, - отметил Абу Шараф. - Среди них те, кто не только лечил людей в госпиталях и частных клиниках, но также преподавал на университетских кафедрах". Поэтому, по его мнению, правомерно говорить "об утечке мозгов из Ливана".

Как рассказал профсоюзный лидер, медики, которые всегда относились в Ливане к среднему классу, вдруг оказались в положении, когда они с трудом сводят концы с концами. "Для многих стало проблемой оплата дорогостоящего оборудования и аренды помещений после разразившегося в 2019 году кризиса, бытовые условия ухудшились, из аптек стали исчезать необходимые лечебные препараты", - подчеркнул он.

Кроме того, в результате взрыва в морском порту Бейрута в августе 2020 года были разрушены четыре крупных госпиталя и десятки частных клиник. "Обещанная государством помощь так и не поступила, что подвело людей к решению об отъезде из страны", - резюмировал профессор.

Как считает Абу Шараф, врачи, получившие контракты в арабских государствах Персидского залива, скорее всего, вернутся на родину по мере стабилизации обстановки. "Однако очень мало надежды на возвращение тех медиков, которые направились на работу в Западную Европу, США, Канаду и Австралию", - сказал он.

Глава профсоюза сообщил, что обратился к властям с требованием улучшить социальную защиту врачей, которые трудятся на передовой линии борьбы с пандемией. "Медики, скончавшиеся от коронавируса после контактов с инфицированными пациентами, должны быть приравнены к героям, павшим при выполнении служебного долга", - отметил Абу Шараф.