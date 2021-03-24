В Бразилии впервые зарегистрировали за сутки свыше 3 тыс. смертей в результате COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа, за сутки впервые зарегистрировали в Бразилии. Из 298 676 смертей от последствий COVID-19 3 251 зафиксированы за последние 24 часа, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Минздравом.

Число подтвержденных случаев заражения за это же время увеличилось на 82 493 до 12 130 019. Выздоровели свыше 10,6 млн человек, активных случаев заболевания насчитывается более 1,2 млн. На 100 тыс. жителей приходятся 5 772 случая заражения и 142 летальных исхода.

За прошлую неделю в Бразилии зафиксирован 510 901 новый случай заражения, а также 15 650 смертей. Эти показатели третью неделю подряд достигают самых высоких значений за все время эпидемии в стране.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. 12 марта текущего года страна снова заняла второе место после США по числу заболевших, опередив по этому показателю Индию. По числу смертей она также уступает только Соединенным Штатам.