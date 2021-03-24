Эксперт предложил разработать программу научно-технологического развития Арктики и ДФО

ЯКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Госпрограмму развития науки и технологий Арктики и Дальнего Востока Российской Федерации необходимо разработать для устойчивого развития этих территорий. Такое мнение выразил журналистам в среду доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра "Якутский научный центр Сибирского отделения РАН" Борис Кершенгольц.

"Необходимо разработать государственную целевую программу научно-технологического развития Арктической зоны и Дальнего Востока Российской Федерации, в которой следует предусмотреть целевое бюджетное и внебюджетное финансирование. Оно должно быть связано с конечными технологическими результатами в области технических, естественных и гуманитарных наук", - сказал Кершенгольц, выступая на круглом столе, организованном экспертным советом Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

По его мнению, роль научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в развитии научной инфраструктуры огромна. "Новые технологии, материалы, необходимые для социально-экономического устойчивого развития, должны, в первую очередь, создаваться и внедряться именно в этих регионах. Например, весьма сложно создавать технологии строительства на многолетнемерзлых грунтах, новые морозостойкие материалы, не выходя из столичных лабораторий", - добавил ученый, отметив, что из 10 НОЦ мирового уровня, оформленных в России в 2019-2020 годы, в азиатской части страны нет ни одного.

"Среди других необходимых мер - повышение конкурентоспособности вузов Арктической зоны и Дальнего Востока. Прежде всего, речь идет о распространении системы стимулирования переезда врачей и учителей в сельскую местность, привлечением талантливой научной молодежи, генерирующей конструктивные научно-технологические идеи для работы в научных учреждениях и вузах Арктики", - считает он.

Технологии для Арктики

С мнением эксперта согласен первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев. "Для того, чтобы заказы добывающих компаний привлекались в российские научные и производственные предприятия, работали во благо российской науки, а не науки Китая или других, необходимо разработать дополнительные инструменты вроде создания Госарктикзаказа на федеральном уровне", - считает Неустроев.

Кроме этого, по мнению заместителя министра, необходимо отметить проблему старения научных кадров в Арктике. "У нас в Тикси (арктический район в Якутии) заработная плата метеоролога со стажем составляет 30 тыс. рублей. Цены на продукты питания в Тикси в несколько раз выше, чем в Москве. Молодежь на такую зарплату не идет <...> Необходимо ввести отдельные стимулирующие выплаты для научных кадров, живущих и работающих в Арктике", - сказал Неустроев.

Как считает доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственный службы, координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников, кадровую проблему в регионах Арктики может решить за счет создания целевых кафедр и лабораторий в интересах компаний, работающих в северных регионах. При этом возможна и целевая подготовка специалистов по необходимым направлениям и не только для компаний из арктических регионов, уверен эксперт.

Разработки для Арктики

Арктика требует применения и внедрения новых энергоэффективных технологий в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, добавил Неустроев. Кроме того, освоение Арктики требует внедрения новых типов транспорта, модернизации отраслей сельского хозяйства, изучения адаптационных возможностей человека в Арктике. Ресурсным компаниям требуются инновационные разработки и материалы при осуществлении добычи полезных ископаемых в экстремальных условиях, тут речь идет уже о миллиардных заказах, отметил заместитель министра.

По его словам, в якутской Арктике ресурсными компаниями планируется реализовать крупные проекты по проведению геологоразведочных работ в Лено-Анабарской нефтегазоносной области, Западно-Анабарском лицензионном участке, освоению Томторского месторождения редкоземельных металлов, крупных месторождений олова, золота и серебра (Кючус, Прогноз, Тирехтях, Чурпунньа) в Янской горнорудной провинции, увеличению добычи угля в Зырянском угольном бассейне, строительству необходимой для экспорта транспортной инфраструктуры, в том числе глубоководного морского порта в Найбе.

Для повышения качества жизни в Арктике необходима организация глубокой переработки добываемых полезных ископаемых непосредственно в регионах, а также создание биотехнологий глубокой переработки экологически чистого, воспроизводимого, уникального по составу и свойствам биологического арктического и субарктического сырья. "Арктика и Дальний Восток с помощью науки должны стать привлекательными для жизни и трудовой деятельности", - заключил Кершенгольц.

По данным регионального Минобрнауки, в Якутии принята госпрограмма поддержки и развития региональных научно-исследовательских центров. Она направлена на выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям социально-экономического развития, освоение Арктики и создания Всемирного центра мамонта, кадровое обеспечение, целевую подготовку и поддержку роста научных компетенций, формирования развития научно-образовательной системы мирового уровня. Ожидается, что финансирование программы до 2024 года превысит 1 млрд рублей.