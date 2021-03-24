Кравцов: выборы в сентябре не повлияют на учебный процесс в школах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Предстоящие в сентябре выборы не повлияют на учебный процесс в школах, заявил журналистам глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Учебный процесс не пострадает", - заявил журналистам Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что Центризбирком ведет работу с Министерством просвещения по поводу разведения учебного процесса и выборов в сентябре 2021 года, но участки для голосования с территории школ точно не будут перенесены. По ее словам, выводить участки из школ невозможно, поскольку нет адекватной замены. Все 46 тыс. участков, которые находятся в общеобразовательных учреждениях, там и останутся, отмечала глава ЦИК.

Кравцов уже отмечал в январе, что ведомство не планирует переносить начало учебного года в школах, несмотря на организацию в учебных заведениях участков для голосования на сентябрьских выборах.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.