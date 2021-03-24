В России выявили 8 861 заразившегося коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8 861. Общее количество инфицированных достигло 4 483 471, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Сахалинской области (по 0,01%), Магаданской области (0,04%), Республике Адыгея (0,06%). В частности, за сутки было зарегистрировано 807 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 535 - в Московской области, 328 - в Нижегородской области, 238 - в Ростовской области, 208 - в Воронежской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 401 против 427 днем ранее, до 96 219. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,15%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 24 - в Московской области, 22 - в Ростовской области, по 13 - в Нижегородской и Свердловской областях.

В свою очередь число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 10 355. Всего уже выздоровели 4 098 400 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 705 пациентов в Санкт-Петербурге, 502 - в Московской области, 384 - в Нижегородской области, 333 - в Республике Крым, 272 - в Ростовской области, 260 в Астраханской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 288 852 человека.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице возросло за сутки на 1 431. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 015 522 заболевших. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,14%. Днем ранее было выявлено 1 042 заразившихся.

За сутки из-за коронавируса умерли 53 пациента, всего в столице зарегистрировано 16 288 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 593 пациента за сутки, за все время выздоровели 935 400. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 834 человека.