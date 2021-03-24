Британские власти лишат нелегальных мигрантов пособий и временного жилья

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Британские власти ужесточают правила приема мигрантов, нелегально проникших на территорию Соединенного Королевства. Об этом сообщает в среду газета Times со ссылкой на 60-страничный документ МВД "Новый план иммиграции".

В соответствии с ним нелегалы по прибытии на Британские острова автоматически лишатся прав на получение еженедельного пособия в размере £38 ($52,4), а также жилья для временного проживания. Такие лица окажутся в специализированных центрах приема, где им будет предложено "простое, безопасное и надежное жилье". Однако и они смогут пользоваться услугами Национальной службы здравоохранения.

Впервые за 70-летнюю практику способ въезда стремящихся получить убежище в Великобритании напрямую повлияет, по данным издания, на рассмотрение их ходатайства и получение временного статуса беженца. Даже в случае положительного решения на этот счет подобный статус будет регулярно пересматриваться с учетом возможных нарушений.

Прибывающие же по безопасным и легальным маршрутам будут пользоваться всеми льготами и правом на получение госсубсидий для интеграции в общество. Такие изменения, согласно заявлению МВД, создадут условия для того, чтобы доступ к системе предоставления убежища основывался на "реальной в нем потребности, а не на способности платить контрабандистам".

Подобным образом власти, как отмечает Times, стремятся снизить поток нелегальных мигрантов из континентальной Европы, которые пытаются добраться до королевства на лодках через Ла-Манш. В прошлом году в Великобританию так попали более 8,4 тыс. человек, а с начала текущего - почти 800.

Сейчас свыше 64 тыс. человек ожидают решения властей по их ходатайству о предоставлении убежища, 70% из них подали заявления более полугода назад.