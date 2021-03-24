В Северной Осетии развернули пункты питания для водителей, ожидающих выезда в Закавказье

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Более 400 большегрузов находятся в очереди на Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за ухудшения погоды в Грузии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Для водителей развернуты пункты питания, которые будут функционировать до полного открытия дороги, рассказал ТАСС заместитель начальника главного управления МЧС России по Северной Осетии Алан Кокаев.

"Развернут один мобильный пункт обмывки и два пункта питания. Совместно с главами муниципальных образований также будет организовано горячее питание для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. До тех пор, пока не откроется дорога, будет организовано горячее питание водителям", - сказал Кокаев.

По его словам, силами глав районов будут подвозиться продукты питания, силами МЧС будет приготавливаться горячая пища и будет развозиться водителям большегрузного автотранспорта.

Накануне сотрудники администрации Владикавказа раздали водителям более 700 порций комплексных обедов, приготовленных Владикавказским комбинатом питания.

Еду и напитки подвозят водителям и различные ведомства, а также руководители организаций.

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта с утра 23 марта из-за ухудшения погоды на территории Грузии. Неблагоприятный прогноз сохранится на ближайшие 2-3 дня, поэтому горячее питание водителям будет предоставляться ежедневно до открытия дороги.