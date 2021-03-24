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Москалькову вновь выдвинут на пост уполномоченного по правам человека

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что омбудсмен отлично справляется со своими обязанностями

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" снова выдвинет Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России. Об этом в среду журналистам сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Мы будем снова выдвигать ее. Да, обязательно. Мы считаем, что Татьяна Николаевна отлично справляется со своими обязанностями, она очень многое делает", - сказал Миронов.

По его словам, омбудсмен регулярно рассказывает о своей деятельности членам думской фракции. "Мы с ней в контакте постоянном, поэтому наша фракция будет выдвигать вновь Татьяну Николаевну Москалькову на эту должность уполномоченного по правам человека", - добавил Миронов.

Согласно закону, предложения о кандидатах на должность омбудсмена могут вноситься в Госдуму президентом РФ, Советом Федерации, депутатами и фракциями нижней палаты. Уполномоченный назначается Госдумой сроком на пять лет. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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