Суд в Москве приостановил статус иноагента для журналиста издания 7х7 Маркелова

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приостановил статус иностранного агента для журналиста издания 7х7 Сергея Маркелова до решения по его иску к Минюсту. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Замоскворецкий районный суд Москвы принял меры предварительной защиты и приостановил действие решения Минюста России от 28 декабря 2020 года о признании журналиста издания 7x7 Сергея Маркелова иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента", - сказал он. По его словам, до рассмотрения по существу иска Маркелова к Минюсту о признании его иноагентом это решение ведомства считается не вступившим в силу, поэтому суд и удовлетворил ходатайство защиты Маркелова.

28 декабря 2020 года Минюст внес Сергея Маркелова в реестр СМИ-иностранных агентов. Однако тот подал административный иск к ведомству с требованием отменить это решение. Рассмотрение иска журналиста назначено на 30 марта в Замоскворецком суде.