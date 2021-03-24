Песков сообщил, что контактов Путина и Асада в прошедшие дни не было

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Контактов президентов РФ и Сирии - Владимира Путина и Башара Асада - в прошедшие дни не было, но президенту Сирии переданы пожелания выздоровления. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В прошедшие дни не было никаких контактов", - сказал он, отвечая на вопрос, контактировал ли Путин со своим сирийским коллегой по телефону после того, как тот начал выздоравливать от коронавирусной инфекции. "Безусловно, господину Асаду были переданы пожелания скорейшего выздоровления от президента России", - сказал представитель Кремля.

Как сообщил в среду ТАСС посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма, у которых ранее был выявлен коронавирус, идут на поправку и чувствуют себя хорошо.

8 марта канцелярия сирийского президента информировала о том, что Асад с супругой находятся на домашнем карантине после положительного результата анализа на коронавирус. Их состояние стабильное, они будут выполнять свои обязанности в обычном режиме во время карантина, который продлится две-три недели, отметили тогда в канцелярии.