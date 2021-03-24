Путин 25 марта примет участие в мероприятиях в связи с Днем работника культуры

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 25 марта, намерен принять участие в мероприятиях по случаю Дня работника культуры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра будет День работника культуры, - напомнил представитель Кремля. - У него (Путина - прим. ТАСС) запланирован ряд мероприятий в этой связи".

При этом Песков не уточнил, в каких конкретно мероприятиях будет участвовать президент.

25 марта в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День работника культуры. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 27 августа 2007 года по предложению министра культуры и массовых коммуникаций Александра Соколова. К тому времени этот праздник уже отмечался во многих регионах страны, однако не имел единой даты.