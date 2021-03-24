В Петербурге до мая продлили запрет на работу ночных кабаре, дискотек и курение кальянов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Ограничения на проведение публичных мероприятий в Санкт-Петербурге, а также на работу ночных кабаре, дискотек и курение кальянов продлены по 30 апреля. Как сообщила пресс-служба городской администрации, об этом говорится в обновленном постановлении по противодействию распространению коронавируса, которое подписал губернатор Александр Беглов.

"Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля. Также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения", - говорится в сообщении.

В городе сохраняется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте. Необходимо также согласовывать с комитетами по культуре, физической культуре и спорту или по промышленной политике, инновациям и торговле проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Но если до сих пор требовалось согласование мероприятий численностью более 50 человек, то с 25 марта этот порог повышается до 75 человек.

С 25 марта также увеличивается количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, - до 40 человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 389 464 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 339 868 человек, умерли 12 029. За последние сутки в городе выявили 807 случаев заражения.