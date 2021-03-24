Власти Архангельской области освободили многодетные семьи от транспортного налога

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания в среду на сессии в двух чтениях приняли поправку в областной закон о транспортном налоге, по которым от его уплаты будут освобождены многодетные семьи. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующие изменения в статью 4 областного закона "О транспортном налоге" одобрены на сессии областного собрания. Законопроект был принят в двух чтениях. Предложено освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога независимо от года его исчисления. Учитывая, что закон распространяется на правоотношения, возникшие с января 2020 года, налоговая льгота будет предоставлена и за прошлый год", - говорится в сообщении.

Льгота распространяется на одного из родителей, в том числе приемных, а также усыновителей на одно транспортное средство, по которому сумма налога исчислена в наибольшем размере.

По сведениям на январь 2021 года, в Архангельской области проживают около 11 380 многодетных семей. Те, у кого есть автомобили или другой транспорт, смогут воспользоваться данной мерой поддержки. В июне 2020 года в Архангельской области был принят законопроект, освобождающий многодетные семьи от уплаты транспортного налога за 2019 год. Этой мерой поддержки воспользовались более 2,4 тыс. родителей.

Также предусмотрена возможность предоставления льготы по транспортному налогу отдельным категориям налогоплательщиков в беззаявительном порядке (на основании сведений налоговой службы), если размер исчисленного налога не превышает 980 рублей. Это коснется инвалидов I и II групп, ветеранов боевых действий, граждан из подразделений особого риска, одного из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей ребенка-инвалида.