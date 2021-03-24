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В ОНК сообщили, что осужденного трансгендера Гулевича этапируют в колонию из СИЗО

Он был приговорен к 4,5 года колонии за мошенничество

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Осужденного в Москве за мошенничество Назара Гулевича, родившегося женщиной, но позже сменившего пол, этапируют в колонию из СИЗО. Об этом журналистам сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

"Российского трансгендера Назара Гулевича этапируют в колонию, несмотря на просьбы и обращения от ОНК, от родственников. В мужскую или женскую, пока неясно", - сказала она.

Ранее пресс-служба ФСИН РФ сообщила, что Гулевич будет отбывать наказание в мужской колонии, при этом Федеральная служба исполнения наказаний проконтролирует его пребывание в исправительном учреждении.

Гулевич был приговорен к 4,5 года колонии. Он не успел сделать последнюю операцию по смене пола. В Москве он содержался почти два года в одиночной камере женского СИЗО.

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