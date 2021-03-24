Путин подписал закон об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности правового регулирования деятельности детских школ искусств. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Законом вводится дифференциация оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В приоритете при приеме будут наиболее одаренные поступающие.

Кроме того, школы искусств могут создаваться по видам деятельности и иметь специальные наименования - "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская театральная школа" и другие. Закон позволят открывать школы сразу по нескольким видам искусств. Дополнительные программы в области искусств предусматриваются также в вузах и профессиональных образовательных организациях с интегрированными программами в области искусств, а также программами среднего профобразования в этой сфере.

Согласно закону, Минкультуры будет устанавливать контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном правительством. Также оно будет определять порядок ведения образовательной деятельности школами искусств по согласованию с Министерством просвещения РФ.

Инициативу о деятельности детских школ искусств в декабре прошлого года внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования за исключением отдельных положений. В частности, нормы о полномочиях Минкультуры по установлению контрольных цифр приема на бюджетные места вступят в силу с 2023-2024 учебного года.