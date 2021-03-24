Кировская область привлечет более 60 медработников за счет федеральных программ

КИРОВ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2021 году привлекут более 60 врачей и фельдшеров для работы в 29 районных медицинских организациях за счет программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также региональной программы "Вятский медик", которые предполагают выплаты медикам, переехавшим из города в сельскую местность. Об этом в среду сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

"В 2021 году по государственным кадровым программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" планируется укрепить штат 29 центральных районных больниц. В течение года учреждения намерены привлечь 23 фельдшера и 40 врачей, в том числе врачей общей практики, терапевтов, акушеров-гинекологов, хирургов, стоматологов, врачей ультразвуковой диагностики, оториноларинголога, невролога, кардиолога, рентгенолога и других", - сказал Черняев.

По его словам, размер единовременной выплаты для фельдшеров составляет от 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей, для врачей - 1 млн рублей или 1,5 млн рублей. За время действия программ в районы области уже приехали 297 врачей и фельдшеров, всего же в регионе работает более 16 800 медицинских работников, а обеспеченность врачебными кадрами в регионе составляет 39,7 человек на 10 тыс. населения. По данным Минздрава области, в 2020 году по госпрограммам в районные больницы и их подразделения трудоустроились 67 медицинских работников: 26 фельдшеров и 41 врач.

При поступлении на работу в районные медорганизации, специалисты могут претендовать также на единовременную региональную выплату по программе "Вятский медик": для врачей она составляет 500 тыс. рублей, для средних медицинских работников - 150 тыс. рублей. Выплату могут получить выпускники образовательных организаций, принятые на работу в течение полугода с даты получения документов об образовании, а также медики, которые ранее в Кирове и других субъектах РФ, но приняли решение трудоустраиваются в районах области. "В 2020 году выплата предоставлена 14 врачам и двум средним медицинским работникам", - рассказал ТАСС Черняев.

Кроме того, по его словам, медработникам в сельских населенных пунктах или поселках городского типа частично компенсируют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг за счет ежемесячной выплаты в размере 628 рублей. Такой мерой соцподдержки пользуются более 1 700 медицинских работников. Также специалистов сферы здравоохранения обеспечивают жильем на условиях льготной аренды.

О целевом обучении

По словам Черняева, для решения вопроса кадрового дефицита в регионе расширяется сеть филиалов Кировского медицинского колледжа, увеличены контрольные цифры приема. "В рамках приемной кампании на 2021-2022 учебный год в Кировском медицинском колледже увеличено количество контрольных цифр приема на 50 мест по специальности "Сестринское дело". Общее количество контрольных цифр приема составляет 450 мест по разным специальностям колледжа", - отметил министр.

Еще одним механизмом закрепления медицинских кадров на местах стали целевые договоры на обучение: в 2020 году в медицинские образовательные организации поступило 323 человека, заключивших договор о целевом обучении.

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение денежных средств врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. В 2018 года также началась реализация программы "Земский фельдшер", в рамках которой выплаты могут получить, в том числе фельдшеры скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты.