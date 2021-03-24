Новгородские медики получат 50 квартир в 2021 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Новгородские медики получат 50 квартир в этом году в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года". Жилье приобретается для медиков, работающих не менее чем на одну ставку в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе скорую медицинскую помощь, сообщили в среду в региональном правительстве по итогам встречи губернатора Андрея Никитина с президентом страны Владимиром Путиным.

"В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года" приобретается жилье для медиков, работающих не менее чем на одну ставку в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе скорую медицинскую помощь. В 2019 году - шесть жилых помещений, в 2020-м - 51. В 2021 году планируется приобрести 50 квартир", - сообщил собеседник агентства.

На сегодняшней встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Никитин сообщил, что в регионе удалось остановить отток медиков благодаря финансовой поддержке правительства России и запуску региональной программы по поддержке врачей и медперсонала.

"Несмотря на все финансовые сложности, [мы ]сделали региональную программу: даем квартиры врачам остродефицитных специальностей, в том числе и тем, кто приезжает по программе переселения соотечественников из-за рубежа. Стабилизировалась у нас ситуация, и, надеюсь, она будет расти", - добавил глава региона.

Планируется приобрести 259 единиц оборудования для переоснащения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Из этого количества 98 единиц - так называемое "тяжелое" оборудование для оснащения центральных районных больниц, в том числе два компьютерных томографа, восемь маммографов, 17 рентгеновских аппаратов, энодоскопическое оборудование, системы УЗИ.

Кроме того, планируется поставить в медицинские организации 112 автотранспортных средств. Из них 26 - для доставки пациентов в медицинские организации, 69 - для доставки медработников до места жительства пациентов, а также 17 - для перевозки биологических жидкостей и доставки лекарственных препаратов в отдаленные районы.