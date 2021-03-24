В ОП заявили о завершении создания общественных штабов по наблюдению за выборами 2021 года

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил о завершении создания общественных штабов по наблюдению за выборами в единый день голосования во всех 85 субъектах РФ.

"В каждом регионе у нас созданы общественные штабы. Они созданы общественными палатами вместе с крупнейшими, наиболее авторитетными организациями регионов, вместе с известными людьми - общественниками, журналистами. Они активно уже начинают работать", - сказал Григорьев в ходе круглого стола, посвященного общественному наблюдению за выборами.

По его словам, в настоящее время партии и кандидаты уже начали активную предвыборную работу.

"Для нас очень важный и приоритетный вопрос обучения наблюдателей. Причем мы это делаем не только для наших независимых общественных наблюдателей. По заявкам от партий мы это осуществляем еще и для представителей партий. Более двух тысяч общественных организаций участвуют вместе с нами в наблюдении за выборами", - отметил член ОП.

Координационный совет при ОП РФ по общественному контролю за голосованием 8 декабря объявил о запуске программы обучения независимых наблюдателей на выборы в сентябре 2021 года. Согласно российскому законодательству, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.