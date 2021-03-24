Общественная палата с начала года выявила 11 тыс. фейков

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета с начала января зафиксировала более 11 тыс. ложных сообщений, в том числе связанных с пандемией коронавируса и предстоящими выборами в Госдуму. Об этом сообщил глава группы Александр Малькевич в ходе круглого стола, посвященного общественному наблюдению за выборами.

"За неполные три месяца этого года общее число выявленных нами фейковых сообщений превысило 11 тыс. В сравнении с прошлым годом мы видим рост уже на 30%. То есть в прошлом году примерно около 35 тыс. фейковых сообщений было в целом за год, а сейчас около 11 тыс. за неполный первый квартал. При этом мы еще не вошли в активную фазу избирательной кампании", - сказал Малькевич.

По его словам, в том числе зафиксировали около 500 ложных сообщений конкретно о выборах. "Восемь тысяч фейковых сообщений связано с коронавирусом, из них пять тысяч про вакцинацию, а три тысячи - про сам коронавирус. Еще 1,5 тыс. - про незаконные протестные акции, еще тысяча - традиционные фоновые фейки: взрывы, пожары и так далее", - отметил член ОП.

По его словам, рабочая группа прогнозирует "очень серьезный рост числа фейков вокруг выборов". "Мы фиксируем, что часть материалов делается крайне профессионально и вбрасываются из-за пределов России", - подчеркнул Малькевич.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.