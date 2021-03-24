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В работе Instagram произошел сбой

Российские пользователи о сбоях не сообщают

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в США и ряде других стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Американские пользователи, сообщившие о сбое, пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (62%), входом в соцсеть (24%), 12% не могут смотреть истории (сторис). На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады, Нидерландов и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше. Российские пользователи о сбоях не сообщают.

Теги
КанадаСШАГерманияВеликобританияНидерланды
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