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Пандемия COVID-19

МВД Франции ввело запрет собираться группами более шести человек

Запрет касается не только тех 16 департаментов, в которых на прошлой неделе был введен карантин, а всей территории Франции

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции ввело в связи с продолжающейся пандемией запрет собираться вне помещений группами более шести человек. Об этом ведомство сообщило в среду.

Как стало известно Agence France-Presse, соответствующую телеграмму глава МВД Жеральд Дарманен направил полицейским префектам во вторник. В распоряжении подчеркивается, что запрет касается не только тех 16 департаментов, в которых на прошлой неделе был введен карантин, а всей территории Франции.

По положению на вечер среды во Франции продолжается рост числа тяжело больных в реанимационных палатах. Этот показатель достиг 4 651 человек, что на 17 больше, чем днем ранее. В настоящее время ожидается, что карантин будет введен еще в трех департаментах страны.

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