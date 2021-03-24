В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых по 31 марта

ТАСС, 24 марта. Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил действие в регионе режима самоизоляции для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями по 31 марта. Кроме того, до конца месяца продлены ограничения на работу предприятий общепита в ночное время, говорится в распоряжении главы региона, опубликованном в среду на сайте газеты "Рязанские ведомости".

Согласно опубликованному распоряжению губернатора, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлевается по 31 марта 2021 года. На этот же период будут действовать ограничения на работу предприятий общественного питания в период с 01:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 марта, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрирован 25 931 случай заболевания, вылечились 23 980 человек, отмечено 345 смертельных случаев.