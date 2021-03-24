{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых по 31 марта

В регионе также сохраняется запрет на работу кафе и ресторанов ночью

ТАСС, 24 марта. Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил действие в регионе режима самоизоляции для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями по 31 марта. Кроме того, до конца месяца продлены ограничения на работу предприятий общепита в ночное время, говорится в распоряжении главы региона, опубликованном в среду на сайте газеты "Рязанские ведомости".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно опубликованному распоряжению губернатора, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлевается по 31 марта 2021 года. На этот же период будут действовать ограничения на работу предприятий общественного питания в период с 01:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 марта, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрирован 25 931 случай заболевания, вылечились 23 980 человек, отмечено 345 смертельных случаев.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьПандемия COVID-19
В Алеппо началась массовая вакцинация детей от полиомиелита
Российские медики помогают при необходимости, сообщил специалист министерства здравоохранения провинции Таляль аль-Мараджи
Читать полностью