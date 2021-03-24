Радикалы разрушили памятный знак дружбы Украины и России в Харьковской области

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты от парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) совместно с организацией "Патриоты За жизнь" восстановили в Харьковской области разрушенный вандалами памятный знак дружбы украинского и русского народов, однако, он снова был испорчен. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Восстановление памятного знака это наша принципиальная позиция. Мы всегда будем выступать за дружбу двух братских народов, а также восстановление добрососедских и экономических отношений между нашими странами. Только это поможет вывести Украину из кризиса и приведет ее к процветанию", - цитирует пресс-служба главу Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрея Лесика.

Однако, как отмечается в сообщении, уже через несколько часов представители национал-радикальных организаций, "чувствуя свою полную безнаказанность, а зачастую и поддержку власти, под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак".

ОПЗЖ подчеркивает, что "украинцы устали от войны, от насаждения вражды и агрессии, от запрета говорить и даже думать на русском языке". "Мы хотим мира, здоровых, конструктивных отношений со всеми странами. Людей нужно объединять как в своем государстве, так и за его пределами", отметил Лесик.