В Facebook заявили, что хакеры из Китая использовали соцсеть для слежки за уйгурами

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты Facebook утверждают, что хакерская группировка из Китая использовала соцсеть для кибератак против живущих в США и других странах уйгуров с целью слежки за ними. Соответствующее заявление Facebook опубликовал в среду.

Согласно приведенной версии, хакеры из КНР пытались осуществлять кибератаки на уйгурских "активистов, журналистов и диссидентов", находящихся в Турции, Казахстане, США, Сирии, Австралии и ряде других стран. "Группа применяла различные методы кибершпионажа для выявления целей и заражения их устройств вредоносными программами, позволяющими вести слежку", - утверждают в Facebook.

По версии администрации соцсети, хакеры создавали фальшивые страницы в Facebook, выдавая себя за журналистов, студентов, правозащитников. Это якобы помогало им усыплять бдительность лиц, в отношении которых они осуществляли кибератаки. Сотрудники Facebook заблокировали фальшивые учетные записи, о которых идет речь.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.