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Пандемия COVID-19

В США число заразившихся коронавирусом превысило 30 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране за время пандемии умерли в общей сложности 545 053 человека
© Сергей Бобылев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в США превысило 30 млн. Соответствующие данные приводятся в среду на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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Так, согласно его информации, к вечеру среду в Соединенных Штатах насчитывалось 30 001 245 заразившихся. Умерли за время пандемии в общей сложности 545 053 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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