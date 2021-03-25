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Пандемия COVID-19

В Парагвае обнаружили бразильский штамм коронавируса

Министр здравоохранения республики Хулио Борба уточнил, что этим штаммом заразились два человека

ГАВАНА, 25 марта. /ТАСС/. Два человека в Парагвае заразились бразильским штаммом коронавируса нового типа. Об этом в среду в эфире государственного телевидения сообщил министр здравоохранения республики Хулио Борба.

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"Сегодня утром мы получили подтверждение того, что штамм P.1 из Бразилии уже циркулирует в стране. У нас есть уже два положительных результата тестов", - заявил он. По словам главы ведомства, заразившиеся госпитализированы, их состояние стабильное.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. С конца декабря 2020 года в бразильском штате Амазонас наблюдался резкий рост количества случаев заражения COVID-19, что ученые связывают с распространением в регионе нового штамма коронавируса.

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ПарагвайПандемия COVID-19
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