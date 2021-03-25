Над детской площадкой в Якутии планируют установить сохраняющий тепло купол

ЯКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Экспериментальный купол планируют установить в 2021 году над детской спортплощадкой в одном из сел Якутии. Это должно позволить детям заниматься спортом даже в зимние морозы, сообщил ТАСС один из инициаторов проекта Арсен Томский.

В конце 2019 года ученые Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) и группа компаний "Синет" начали в Якутии эксперимент по внедрению купольных конструкций для различных зданий и инженерных объектов. Цель проекта - получить данные о возможности применения купольных конструкций с учетом суровых климатических условий Якутии и наличия многолетней мерзлоты. Первый такой купол представляет собой шеститонную конструкцию, возведенную вокруг одноэтажного дома с гаражом.

"Этим летом планируется установка нового экспериментального купола большего размера несферической формы над детской спортивной площадкой в селе Октемцы. Внутрь будет подведен источник тепла - газовый конвектор. Посмотрим, смогут ли дети играть на площадке в морозы, насколько комфортной будет температура внутри", - рассказал Томский.

По его словам, эксперимент уже показал, что зимой температура под куполом выше, и теперь ученым нужно найти наиболее экономически выгодную технологию.

Первый проект

"Дом по куполом" находится в 40 км от Якутска на территории испытательного полигона СВФУ, который является резидентом ТОР "Якутия". Сначала в эксперименте участвовал житель Якутска Виталий Литвинов.

"Когда Виталий Литвинов сообщил, что вынужден покинуть проект <…> у инициаторов сформировался образ необходимых для эксперимента добровольцев и требований к ним - это должна была стать семья с ребенком, - рассказал куратор проекта, декан автодорожного факультета СВФУ Филиппов. - Также из-за удаленности необходимо было наличие собственного автомобиля и отсутствие вредных привычек". Семья Ефремовых - супруги Александр и Айыына Ефремовы и их дочка Алиса - подошла идеально.

Добровольцы обязаны следить за домом - топить печь, обеспечивать беспрерывную работу генератора, вести мониторинг температуры и следить за самочувствием, заполняя каждый месяц анкеты. При этом уголь, бензин, подвоз воды и откачка септика - все шло за счет инициаторов эксперимента.

По словам Филиппова, первый этап эксперимента уже завершается. "Исходная гипотеза, которую мы ставили, о том, что купол делает жизнь комфортнее, оказалась жизнеспособна. В январе 2020 года разница температур внутри купола и снаружи днем достигала 16 градусов, что очень много. Ночью разница составляла пять-шесть градусов. В феврале 2020 года, когда стало больше солнца, разница достигла 20 градусов. Под куполом нет пронизывающих ветров, конструкция прекрасно переносит ветровые нагрузки. А благодаря сферической форме снег с купола сползает сам", - сказал он.

Ефремовы уже выехали из дома под куполом и завершили свое участие в эксперименте.